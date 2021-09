Covid-19 : quel intérêt de vacciner les enfants de 12 à 17 ans ?

La vaccination pourrait être obligatoire pour tous à partir de 5 ans pour poser le pied sur le sol américain, même en transit. L’occasion de s’interroger sur la balance bénéfices/risques du vaccin chez les mineurs. Quel est l’intérêt de les vacciner, puisqu’ils font peu de formes graves de la maladie ?

“On n’a pas constaté d’effets secondaires importants chez les jeunes que nous avons vacciné. La vaccination chez les jeunes va amener, bien-sûr, une protection, une immunité collective et surtout personnelle pour les enfants et leur famille. Vacciner les enfants, c’est les protéger. Parce qu’il ne faut pas oublier que les enfants, ce sont des vecteurs de ce virus. Beaucoup de familles sont testées positives parce que ce sont leurs propres enfants qui transportaient le virus et qui les ont contaminés” a répondu Daniel Ponia, lors du point presse hebdomadaire organisé ce mardi par la direction de la Santé.