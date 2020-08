Covid 19 : Quatre cas suspects à Fakarava

C’est une surprise pour les autorités de l’atoll : quatre suspicions de cas ont été identifiées à Fakarava. Le premier adjoint au maire, Tairi Shon Fo Ayee, nous indique que « dimanche matin, une passagère de l’Aranui a été débarquée ici parce-qu’il y aurait une suspicion. La personne a été mise en confinement dans une maison prévue à cet effet ».

Mais cette passagère ne constitue pas le seul cas suspect sur l’atoll. « On vient de me dire qu’une pension a envoyé trois autres cas à l’infirmerie. Il s’agit de touristes. La passagère de l’Aranui et les touristes ont tous mangé dans le restaurant « Le Piment Rouge » le soir du 31 juillet. C’est pour cela qu’il y a suspicion ».

Même si l’ouverture des vols internationaux laissait présager de telles situations, le 1er adjoint se dit inquiet : « Tout d’un coup ça nous tombe dessus ! Mais on essaie de gérer du mieux qu’on peut! On a un dispensaire avec une infirmière, elle fait de son mieux. On attend d’avoir des résultats ».

Le président directeur général de l’Aranui, Philippe Wong, se veut rassurant : « Lorsque nous avons vu les informations samedi soir, l’une des passagères nous a informé qu’elle avait mangé au restaurant le Piment Rouge lors de cette fameuse soirée. Nous avons alors contacté le bureau de veille sanitaire pour connaître la conduite à tenir et on nous a demandé de faire débarquer la personne car elle était potentiellement infectée. Il ne s’agit que d’une suspicion«

Philippe Wong, P-dg de l’Aranui

Philippe Wong précise : « Ce qu’il faut savoir c’est qu’à bord, on a une machine qu’on a loué auprès de l’Institut Louis Malardé. Cette machine nous permet de faire des tests pour disposer d’un test rapide d’orientation de diagnostic. Cela permet de vérifier en une heure si la personne est positive ou non. Nous avons procédé au test avec le médecin de bord, et parallèlement, nous avons effectué un autre prélèvement pour lequel nous attendons les résultats. On devrait les avoir dans la journée ou demain matin« .

Le navire poursuit sa route en direction de Nuku Hiva où il arrivera demain. Le P-dg de la compagnie Aranui se dit serein. « L’information est arrivée assez rapidement et la personne ne s’est pas beaucoup baladée à bord, ce qui nous laisse penser qu’il n’y aura aucune conséquence sur le voyage ».