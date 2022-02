Covid-19 : plus de 1000 nouveaux cas en 72h en Polynésie, premier décès depuis octobre

Une personne est toujours en réanimation et on compte un décès ces dernières 72 heures. Le premier décès lié au covid depuis le mois d’octobre en Polynésie.

Le responsable de la flambée de nouveaux cas ? Le variant Omicron, très contagieux, relevait la semaine dernière les autorités. Et les chiffres sont probablement en dessous de la vérité comme le soulignait l’épidémiologiste Henri-Pierre Mallet : “le taux de positivité des tests est très élevé. alors que la quantité de dépistages réalisés est stable. On a une sous estimation très importante du nombre réel de cas car beaucoup de personnes sont asymptomatiques et ne se font pas tester.”

Selon lui, si le vaccin n’arrête pas le virus, il le rend “encore plus bénin”.

À ce jour, près de 79% des 12 ans et plus en Polynésie ont un schéma vaccinal complet. Mardi, le 8 février, le pass vaccinal entrera en application au fenua.