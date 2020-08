Covid-19 : nouvelle ruée vers les masques

La vente des masques de protection a atteint un record ces dernières semaines. Dans cette pharmacie du centre-ville, on est passé de 500 masques vendus en juin à 4 000 au mois de juillet. Résultats, il ne reste plus que quelques boîtes en rayon : « Il n’en reste plus beaucoup. Il doit rester une vingtaine de boîtes de masques chirurgicaux et après des masques de santé publique avec les ailettes à 100 Fcfp, il ne nous en reste plus du tout. Donc on ne sait pas du tout quand on va être réapprovisionnés via les grossistes dans la mesure où il y a en ce moment une pénurie sur ce type de produits. Surtout on est assaillis lors de la deuxième vague par les clients qui demandent des masques, des masques, des masques… Et la rentrée scolaire bien évidemment. On va essayer de se débrouiller, je ne sais pas comment, » nous dit Pierre Taulelle, pharmacien.

L’augmentation des ventes de masques a débuté dès la réouverture des frontières. Mais l’explosion de cas de Covid a fait s’affoler les chiffres. Dans cette autre pharmacie, les boîtes de 50 masques partent aussi comme des petits pains : de 75 en juin, à 315 boîtes en juillet et déjà 182 pour les deux premières semaines d’août, selon Maeva Guerin la gérante : « Il y a une grande recrudescence de vente de masques (…) Depuis la réouverture des frontières, on a senti une augmentation des ventes. (…) Les gens ont peur que ce soit de nouveau en rupture. »

Si dans quelques officines les rayons sont presque vides, selon certains grossistes de la place, il n’y a pas de rupture de stocks de masques pour le moment. Depuis le début de la crise, la direction de la Santé fait également le point chaque semaine auprès des pharmacies pour s’assurer qu’elles soient régulièrement approvisionnées.