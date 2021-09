Covid-19 : modification des conditions d’admission des patients à l’Hospitel

Un arrêté du Conseil des ministres a approuvé la modification de la convention qui lie l’Hospitel, le CHPF et la CPS afin de permettre à la structure d’hébergement « Hospitel » d’accueillir, en lieu et place des patients des îles, tous les patients sortant du CHPF, en situation de post Covid-19 ayant besoin d’une prise en charge de type HAD (Hospitalisation à Domicile).

Les patients post Covid-19 résidant dans les iles ou pas et ne disposant pas d’un hébergement à domicile suffisamment sain et sécurisé seront admis à l’Hospitel, pendant le temps nécessaire, afin de pouvoir recevoir, dans les meilleures conditions sanitaires, des soins infirmiers et/ou de kinésithérapie.

Cette disposition est limitée dans le temps jusqu’au 31 décembre 2021. Dès le 1er janvier 2022 l’Hospitel retrouvera son fonctionnement normal dans le cadre de ses missions initiales.

