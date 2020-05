Covid-19 : les sociétés de nettoyage essentielles dans la lutte contre le virus

Elles sont les petites mains invisibles et elles luttent pourtant contre la propagation du coronavirus. Les équipes de nettoyage redoublent d’attention depuis l’arrivée des premiers cas au fenua.

Désinfecter plus que d’habitude, frotter dans chaque recoin, insister sur des zones habituellement sans dangers… depuis le début du confinement les gestes sont plus insistants : « On dépoussière, on désinfecte les bureaux, on vide les poubelles, on désinfecte les toilettes et le sol » nous dit Rahera Pohue, agent de nettoyage.

Les clients sont toujours plus en demande. Dans certains locaux, les agents d’entretien viennent trois fois par jour. Ces travailleurs de l’ombre sont mobilisés pour garantir la sécurité sanitaire de tous. « Le client demande à désinfecter tout le temps et on le fait tous les jours. (…) On se protège on change nos masques, nos gants » confie Rahera. Les agents d’entretien travaillent quotidiennement deux heures de plus, ce qui représente pour eux un gain de salaire non négligeable durant la crise.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les nouvelles procédures sanitaires ont également nécessité l’achat de fournitures supplémentaires, comme l’explique Steeve Tauru, responsable d’exploitation pour une société de nettoyage : « On a dû augmenter la fréquence d’achats des produits désinfectants et la quantité, et pareil pour les masques et les gants. Ce n’était pas évident aussi pour nos fournisseurs de fournir tout le monde car il y a une grosse demande. C’était compliqué à gérer. (…) On a dû s’adapter à cette nouvelle situation, aux nouveaux besoins des entreprises. Cela a beaucoup changé au niveau de la nature de notre activité. On est vraiment passé à de la désinfection des locaux, alors qu’avant on faisait du nettoyage. On désinfecte les poignées de portes, les bureaux, les caddies… partout où les gens passent, on désinfecte. Nos habitudes ont été bouleversées ».

Les agents désinfectent à longueur de journée des entreprises ainsi que des supermarchés. Et ils restent attentifs à ne pas faillir à leur mission, indispensable face au virus.