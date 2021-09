Covid-19 : les pompiers de Taiarapu-Est formés à la vaccination

8 sapeurs-pompiers de la commune de Taiarapu-Est ont été formés pour administrer le vaccin anti-covid. Ils vont désormais pouvoir renforcer les équipes chargées de la vaccination. La formation d’une heure a été dispensée par un infirmier-pompier de Paris, en mission à la presqu’île. Une opération organisée sous la houlette de la Protection civile.

“Il y a une formation théorique, une formation pratique. On a du matériel pédagogique qui a été mis à disposition d’une part par le centre de gestion, et également par l’ILM qui nous a mis à disposition un mannequin pour s’entraîner à piquer, des seringues et différents matériels”, détaille le Capitaine Mathieu Schmitt, sapeur-pompier d’Essonne.

La mise en pratique aura été plutôt facile, selon le Caporal-chef Alexandre Kavera, sapeur-pompier de Taiarapu-Est : “il faut s’entraîner pour avoir la main et tout se passe bien”.

Une formation qui vient à point nommé pour le maire de la commune, Anthony Jamet, visiblement satisfait de voir ses agents être les premiers pompiers formés au fenua : “il faut avouer que dans un premier temps, on naviguait un peu à vue. Mais je crois qu’on a bien fait de les récupérer pour qu’on soit bien aidés aussi, dans cette programmation de la vaccination, au niveau de la commune de Taiarapu-Est. […] On a mis à leur disposition des moyens de locomotion qui leur permettent de circuler et d’aller vers les malades et de mettre en place des sites de vaccination dans les sections de communes”.

Les 8 soldats du feu pourront se mettre au travail dès la semaine prochaine, après obtention de leur attestation de pompier vaccinateur Covid.