Covid-19 : Les guides sanitaires sillonnent Rurutu

Aller à la rencontre des habitants et des touristes pour faire de la prévention… une mission que prennent à cœur les guides sanitaires. À Rurutu, ils sont quatre à avoir été sélectionnés pour leur dynamisme et leur motivation. « Nous sommes là tous les jours pour les informer et les sensibiliser au port du masque obligatoire pour les protéger, et la distanciation physique d’au moins 1 mètre » explique Uria Manate, guide sanitaire à Rurutu.

Ces jeunes patrouillent du lundi au vendredi, aux abords des écoles, au sein des confessions religieuses, aux arrivées des bateaux et avions sur l’île etc. Reconnaissables avec leur tee-shirt offert par la commune, ils vont au contact de la population et posent également des affiches préventives sur les gestes barrières.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Conseiller, protéger et rassurer, le travail des guides sanitaires est reconnu par les habitants, conscients de l’importance de leur mission. « C’est une très bonne chose, c’est pour protéger la population de la maladie » nous dit Mariola Degage, habitante de Rurutu. « Jusqu’à présent, l’île a été épargnée, protégée, et il faut continuer, d’autant plus qu’il y a un peu plus de circulation maintenant, donc cela me semble vraiment nécessaire » ajoute Bernard Jeanneteau, habitant de Rurutu.

Ces jeunes ont été formés au préalable par la commune. Ils sont employés en CAE pour une durée d’un an tout comme les autres guides sanitaires de Polynésie française.