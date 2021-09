Covid-19 : les entreprises solidaires des soignants

Dans les locaux de cet opérateur mobile, on se prépare à distribuer des cartes SIM gratuites à tout le personnel hospitalier, y compris les agents d’entretien, ainsi qu’au personnel de secours. Ils pourront ainsi communiquer entre eux gratuitement pendant deux mois. Mais ce n’est pas la seule action solidaire du groupe. “La seconde action, c’est la récolte de dons à travers des SMS, où justement tous les revenus de ce SMS seront remis à une association choisie et définie. Et la troisième action, c’est que nous allons déposer dans certains centres hospitaliers ou en cliniques, des routeurs, des connexions internet gratuites avec des Giga afin qu’ils puissent continuer à être connectés, et pouvoir échanger avec leur famille, car beaucoup mettent leur famille de côté durant l’épidémie” explique Patrick Moux, vice-président d’un opérateur mobile.

Moins de temps pour la famille, mais également pour soi. Une situation comprise par une compagnie d’assurance qui a aussi souhaité faire un geste. “Nous avons décidé d’offrir l’assurance scolaire au personnel du CHPF ayant des enfants scolarisés puisque nous voyons leur mobilisation et le peu de temps qu’il leur reste pour faire les démarches administratives de rentrée scolaire. Et nous, à notre petit niveau, on donne spontanément avec le coeur, et on attend rien en retour” indique Christelle Cottenceau, directrice générale de la compagnie d’assurance.

Lire aussi > Élans de solidarité pour soulager les soignants du CHPF

(Crédit photo : Foodease)

De son côté, une société offre la livraison des repas commandés par le personnel des établissements de santé via leur site internet ou leur application. Ses clients peuvent même soutenir la démarche.

“On voulait apporter notre petite pierre à l’édifice et venir en soutien aux soignants. (…) Mais par contre, c’est une opération qui a un coût, et on voulait donc faire participer notre communauté pour pouvoir prolonger au maximum cette opération, et pour que les soignants aient cette petite aide le plus longtemps possible” précise Cédric Chan, co-fondateur de la société.

Autant de bonne volonté et d’entraide qui égaye le quotidien de ceux qui contribuent à préserver des vies, et qui remercient tous ceux qui se montrent solidaires envers eux.