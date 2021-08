Covid-19 : Les élèves infirmiers, les hygiénistes dentaires et les pompiers viennent prêter main forte pour réaliser les tests

Les médecins et infirmiers de la direction de la Santé sont actuellement pleinement mobilisés pour la campagne de vaccination contre la Covid-19. Cependant, la brusque reprise épidémique liée à la circulation virale du variant delta du SARS-CoV-2 provoque un besoin très important de dépistage.

Afin que les médecins et infirmiers de la direction de la santé puisse poursuivre la vaccination, il est nécessaire d’élargir les préleveurs potentiels pour la réalisation de ces tests de dépistage.

Le conseil des ministres a ainsi fait le choix d’inclure l’ensemble des élèves infirmiers et d’ajouter les hygiénistes dentaires et les pompiers pour la réalisation des tests afin de compléter les équipes de dépistages de la direction de la santé.

Dans le même objectif, l’arrêté pris par le conseil des ministres ouvre la possibilité pour les laboratoires d’analyse de biologie médicale à ouvrir des sites secondaires pour le dépistage de la Covid-19. La liste des sites de dépistages ouverts au public sera actualisée sur le site internet de la Direction de la santé au fur et à mesure des ouvertures de ces centres. La population est ainsi invitée à consulter le site régulièrement.

Les autres sujets dans le compte-rendu du Conseil des ministres :

– Aides de la Délégation pour le développement des communes

– Titrement de terres à Rurutu et Rimatara: le Pays souhaite préserver différents sites remarquables

– Subvention de fonctionnement au profit du comité polynésien des maisons familiales rurales (CPMFR)

– Aide financière au profit de l’Association du quartier Hitimahana pour financer le projet « fa’a’apu te ‘ea »

– Rendu exécutoire d’une décision de la CPS relative aux pompes funèbres

– Validation du projet de convention entre la Polynésie française et l’IEOM relative au traitement des situations de surendettement

– Développement du partenariat Pays-communes en matière d’emploi, de formation et d’insertion professionnelles

– Création d’une unité mobile de formation au centre de formation professionnelle des adultes (CFPA)

– Candidature de la Polynésie aux Jeux du Pacifique en 2027

– Projet de loi du pays relatif à la vaccination chez les personnes de plus de seize ans

– Subventions de fonctionnement en faveur de la Confédération du sport scolaire et universitaire de Polynésie (CSSU) afin de financer, pour l’année 2021, une action intitulée « les classes de mer et de découvertes » et son activité générale