Covid-19 : les cinémas restent ouverts

Les cinémas restent ouverts avec une jauge de remplissage fixée à 50%. Sur 5 600 places disponibles, toutes salles confondues, 2 800 spectateurs peuvent être accueillis chaque jour. Le personnel veille à ce que les gestes barrières soient scrupuleusement respectés, depuis leur réouverture.

“Il n’y a jamais eu de cluster dans les salles de cinéma”, assure Michel Poileux, gérant de la société MP Ciné. “Les gens portent leur masque, les gestes barrières sont respectés. Vous venez à deux au cinéma, il y aura une place libre à votre droite et une place libre à votre gauche. Vous pouvez venir jusqu’à 6 au cinéma, on vous mettra tous les 6 l’un à côté de l’autre et il y aura une place libre à gauche, une place libre à droite. Donc aucun risque de ce côté là”.

Les salles ont été fermées du 19 mars au 8 juillet 2020. Et même à leur réouverture, il a fallu s’organiser. Les cinémas de Tahiti s’approvisionnent en France. Les 400 films qui étaient prévus n’étaient finalement pas sortis, à cause des retards de production. Mais aujourd’hui, les affiches sont plus que satisfaisantes.

“Cette année, nous avons la chance d’avoir des grosses sorties toutes les semaines. Il est clair que si les cinémas ferment en France par rapport à la crise covid, nous n’aurons plus de film à Tahiti. Donc pour l’instant, nous avons encore des films, beaucoup de films, donc profitez-en !”, invite Michel Poileux.

Rassuré par la mise en place des mesures barrières, le public est ravi de pouvoir en profiter.

“On est content que ça puisse être maintenu même si c’est avec une jauge réduite. Maintenant, espérons que ça continue comme ça mais en même temps, si la situation sanitaire venait à s’aggraver, on comprendrait aussi que ça ferme pour un temps donné”.

Aujourd’hui, la population a encore le privilège de pouvoir se divertir. La vie continue mais il faudra s’habituer à vivre encore avec la covid.…

“Respectons les gestes barrières, portez votre masque, et il n’y aura absolument aucun soucis”, rappelle Michel Poileux.