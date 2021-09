Covid-19 : le point sur la vaccination en Polynésie

Allons-nous bientôt atteindre les 70% de personnes vaccinées en Polynésie ? C’est en tout cas l’objectif que s’est fixé le pays début septembre. Le marathon est lancé avec aujourd’hui plus de 60% de personnes ayant un schéma complet chez les plus de 12 ans et 64% ayant reçu une première dose. “Nous avons multiplié notre taux de vaccination en un mois et demi, deux mois, quasiment par trois. (…) Nous avons vu une affluence massive dans les centres de vaccination” indique Daniel Ponia, responsable de la vaccination à la plateforme Covid.

Concernant l’efficacité du vaccin face au variant Delta, celle du Janssen est plus faible que les autres. Le pays invite donc les personnes à venir faire un rappel avec le vaccin Pfizer : “Nous recommandons de faire une injection de Pfizer pour les personnes qui le veulent. Il n’y a aucune obligation. Pour les personnes qui souhaitent avoir du Pfizer après le Janssen, c’est possible, mais il faut une intervalle de 4 semaines minimum entre la dernière injection de Janssen et le Pfizer”.

Aujourd’hui, 11 000 doses de vaccin Janssen sont réservées aux personnes qui souhaitent n’avoir qu’une seule injection. Concernant la troisième dose de Pfizer recommandée par la Haute autorité de santé pour les plus de 65 ans et celles avec comorbidités, elle sera généralisée dès le 1er octobre.

L’élargissement de la vaccination chez les 5-11 ans n’est quant à elle pas d’actualité.