Covid-19 : Le gouvernement remercie les renforts sanitaires calédoniens

La délégation, qui doit rentrer à Nouméa ce mercredi soir, a tenu à souligner et à remercier la grande gentillesse de l’accueil qui lui a été réservé, tant des agents de l’hôpital que des Polynésiens et de tous ceux qui ont cherché à les aider pour faire que ce séjour éprouvant professionnellement soit le plus agréable possible.

Le président a remercié ce geste d’élan de solidarité dont ils ont fait part, ainsi que l’aide du président Mapou. Les renforts calédoniens ont été les premiers à venir assister la Polynésie et le président a estimé avec satisfaction qu’ils avaient été précurseurs de l’aide nationale.