Covid-19 : la Polynésie a reçu les dons de Marc Benioff, P-dg de la société Salesforce

La cérémonie s’est déroulée en présence également du président de la Croix Rouge en Polynésie française, Karl Lis, de représentants du groupe Sat Nui, de Raimana Van Bastolaer, avec également, en visioconférence, depuis Hawaii, Marc Benioff, P-dg de Salesforce. Ce mécène porte un attachement tout particulier à la Polynésie et sa population. Ainsi, en août 2020 déjà, alors qu’il se trouvait en vacances en Polynésie, il avait fait un don de 2 000 masques, qui avaient été remis à la commune de Rangiroa.

Le mois dernier, Marc Benioff, qui était en relation avec Raimana Van Bastolaer, a exprimé son souhait d’accompagner encore davantage la Polynésie dans la lutte contre la maladie. C’est ainsi qu’après des échanges avec le Pays, le principe d’un don a été acté, portant sur 480 concentrateurs d’oxygène de 5 et 10 litres, 15 000 blouses médicales et 100 000 gants d’examen. Ce don sera remis à la Croix Rouge – Polynésie française avant d’être distribué auprès de différentes structures de santé: le Centre hospitalier de la Polynésie française, la Direction de la Santé, les cliniques Paofai et Cardella et le centre Te Tiare notamment.

Ce don est évalué à 120 millions Fcfp, en comprenant à la fois le coût du matériel et son acheminement, le tout étant pris en charge par le mécène et sa fondation. La totalité du matériel est livrée en frêt aérien, en trois fois. Une première partie est arrivée dimanche matin à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, en provenance de Shanghai.

Marc Benioff est à la tête d’une grande société américaine de logiciels, Salesforce, dont le siège est à San Francisco. Elle est implantée dans de nombreux pays et compte, parmi ses clients, Air Tahiti Nui et Tahiti Tourisme. En 2018, Marc Benioff a également acquis le célèbre magazine américain Time.

Lundi matin, au terme du pré-conseil des ministres, le Président Edouard Fritch a pu échanger, en visioconférence, avec le donateur. Il a tenu, au nom du gouvernement et de la population, à remercier chaleureusement ce généreux mécène américain. Le soutien et la contribution de chacun, institutions, secteurs public et privé, sont plus que jamais nécessaires pour lutter contre la covid-19.