Covid-19 : Des guides sanitaires pour mobiliser la population dans les quartiers de Papeete

Avec leurs tee-shirts bleu clair et leurs flacons de gel hydroalcoolique, des jeunes femmes parcourent les quartiers de La Mission. Depuis le début du mois d’août, 20 guides sanitaires quadrillent la capitale.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Montrer l’exemple, expliquer, préciser, rappeler… les agents misent sur la proximité et le dialogue pour une prévention efficace. « Notre rôle, c’est de faire de la prévention afin de pouvoir protéger la population et les enfants que nous avons, c’est très important qu’ils prennent conscience que partout où ils y iront ne pourront pas savoir où est la maladie. (…) On est là pour rappeler les mesures sanitaires. (…) Certaines personnes reconnaissent que c’est important ce que nous faisons, et certains ne veulent rien entendre, ils s’en vont et nous plantent… Mais on a quand même l’impression que les gens sont plus conscients de ce qui pourrait leur arriver s’ils ne se protègent pas du tout » explique Viviane Tekori Mairau, guide sanitaire à La Mission. « Il n’y a pas beaucoup de monde parce qu’il y en a qui sont au travail, mais je pense qu’on va plus interpeller les gens qui sont chez eux pour mieux informer » ajoute Faimano Mauri, responsable de la maison de quartier Te aroha à Papeete.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Et si certains ont déjà acquis les reflexes protecteurs, d’autres ont beaucoup de questions, notamment les personnes âgées. Jeanne Tuuhia, résidente de La Mission à Papeete, vit avec sa belle-mère de 87 ans, et elle est elle-même diabétique. Dès l’entrée au domicile, on désinfecte : « Dans la maison, il y a des masques, des boîtes de gants, du gel… ».

Ls guides ont également pour mission d’expliquer aux visiteurs les mesures locales.

Chaque jour, ce sont 100 000 personnes qui transitent par la capitale. Vendredi 18 septembre, elle comptait près de 150 cas actifs de Covid-19.