Covid-19 : des cas positifs aussi aux Australes

À Rurutu, une dizaine de cas positifs ont été enregistrés cette semaine, alors la population demande à être vaccinée. Les services médicaux ont dû s’organiser pour offrir plus de créneaux pour la vaccination. Elle se fera désormais du mardi au vendredi de 13 heures à 15 heures. Le mardi à Hauti, le mercredi à Avera et le jeudi et le vendredi sur Moerai.

Rapa veut préserver sa population au vu de la dégradation de la situation sanitaire sur Tahiti, le conseil municipal de Rapa a décidé de mettre en place une quatorzaine stricte à l’arrivée de chaque navire. Cette semaine, le Tuhaa Pae qui était en route pour Rapa est reparti sur Raivavae pour y déposer une passagère présentant les symptômes de la Covid. Il a donc été décidé de tester tous les passagers à l’arrivée sur Raivavae. 40 passagers se sont révélés positifs. “On a décidé d’un commun accord de ne pas embarquer les enfants et de réembarquer tous les passagers qui sont arrivés de Tahiti” explique Tuanainai Narii, maire de Rapa.