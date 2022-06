Covid-19 : de nouvelles restrictions pas à l’ordre du jour

Le cluster d’un paquebot de plaisance a fait grimper la courbe des nouvelles contaminations, qui était restée calme ces derniers mois. Lors des tests effectués à l’occasion d’une escale sur le fenua, une soixantaine de passagers, principalement étrangers, ont été déclarées positifs. Ils ont été confinés à bord du navire.

Les autorités assurent qu’il s’agit d’un événement isolé, et que de nouvelles restrictions ne sont pas à l’ordre du jour. Elles appellent cependant la population à conserver une vigilance face aux variants de la covid-19, en appliquant les gestes barrières et en conservant le masque dans les espaces clos. “L’épidémie est en passe de devenir saisonnière, comme la grippe”, affirme l’épidémiologiste Henri-Pierre Mallet. Chiffres à l’appui, il affirme que le variant Omicron, qui a contaminé 27 000 cas et fait 14 victimes, aurait pu être aussi dramatique que la première vague sans la campagne de vaccination.

Les autorités invitent également à effectuer les rappels de vaccins pour conserver une bonne immunité. Cette dernière a en effet tendance à se réduire de moitié 6 mois après la dernière infection ou injection. “Nous avons suffisamment de vaccins pour mener une large campagne de rappel”, affirme Manueta Gay, le responsable de la plateforme Covid-19.

La dose de rappel est recommandée pour les plus de 60 ans et possible pour les 18-59 ans sur indication médicale.