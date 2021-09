Covid-19 : de nouveaux renforts de métropole ce jeudi

C’est lors d’un entretien accordé à Polynésie 1ère, que Dominique Sorain, haut-commissaire de la République en Polynésie française, a indiqué que des renforts supplémentaires de la réserve sanitaire arrivaient de métropole ce 2 septembre, et renforceraient ainsi les équipes du CHPF et des hôpitaux périphériques.

“C’est certainement, à ce stade, une centaine de personnels soignants qui vont arriver jeudi” a-t-il indiqué. Et de poursuivre : “Donc on ne peut pas dire que l’État, que la métropole, se désintéresse de la situation en Polynésie, loin de là, on l’a vu depuis le début de la crise”.