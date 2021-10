Covid-19 : baisse des patients “covid long”, 51,8% de la population vaccinée

En semaine 39, on compte 25 nouvelles hospitalisations covid contre 46 la semaine d’avant. 18 de ces nouveaux patients ont été placés au CHPF et parmi eux, 4 ont été hospitalisés au service réanimation.

Depuis le début de la deuxième vague, 1 563 personnes ont été admises pour covid dans des structures hospitalières au Iles du Vent. A contrario, les Marquises comptent le moins d’hospitalisations covid depuis mi-juillet, avec seulement 11 admissions.

Baisse des hospitalisations pour “covid long”

Pour autant, le taux d’occupation des lits covid reste important au CHPF avec 68 hospitalisations covid dont 23 en réanimation. On note cependant une diminution des besoins en soins de suite (SSR) : 45 hospitalisations en SSR au total, contre 52 la semaine d’avant. En plus, 36 personnes sont encore hospitalisées pour “covid long” au CHPF et à l’hôpital d’Uturoa.

Les installations d’oxygénothérapie (OCT) à domicile ont aussi diminué : alors qu’on comptait près de 700 OCT il y a deux semaines, les chiffres tombent à 539 selon les dernières mise à jour de la plateforme covid.

Le nombre de personnes hospitalisées ayant succombé des suites de la covid est aussi en baisse : alors qu’on déplorait 17 décès en semaine 38, on en compte 7 la semaine suivante. Depuis le début de la deuxième vague mi-juillet, on dénombre 468 décès survenus en milieu hospitalier.

51,8% des Polynésiens complètement vaccinés

La campagne vaccinale poursuit lentement son cours : la couverture vaccinale des moins de 60 ans reste insuffisante. Toutefois, 51,8% de la population totale possède un schéma vaccinal complet. Chez les plus de 12 ans, soit la population éligible à la vaccination, 62,9% sont complètement vaccinés, un chiffre qui monte à 89,4% pour les plus de 60 ans.

Par archipel, ce sont les Marquises qui disposent de la plus forte couverture vaccinale avec une vaccination totale de 70,8% de sa population éligible.

Les chiffres dans les Outre-mer