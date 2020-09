Covid-19 : 993 cas positifs au 13 septembre (chiffres officiels)

Un total de 993 cas de Covid-19 a été confirmé depuis le 15 juillet, selon le chiffre mis à jour ce dimanche par la direction de la Santé. Ce qui fait 35 cas supplémentaires depuis samedi.

Les nouveaux nombres de cas actifs, de cas guéris et d’hospitalisations en cours ne seront quant à eux connus que lundi, jour de sortie du prochain carré épidémiologique.

Vendredi, on comptait 891 cas de Covid-19 confirmés, dont 580 personnes sorties d’isolement et considérées comme guéries. Ce qui portait à 311 le nombre de cas actifs.

Sept personnes étaient hospitalisées au CHPf pour des signes de Covid-19, dont 2 en service de réanimation. Et on comptabilisait 2 décès.

Bilan au premier semestre 2020

Le premier cas confirmé en Polynésie a été dépisté le 10 mars. Un total de 62 cas dont 32 cas importés avaient été confirmés entre le 10 mars et le 25 juin 2020.

Chaque cas confirmé fait l’objet d’une enquête du Bureau de veille sanitaire, avec son entourage.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale pour le coronavirus le 30 janvier 2020. Un risque très élevé au niveau international a été a été déclaré le 28 février et la pandémie a été annoncée officiellement le 11 mars dernier.

