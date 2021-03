Covid-19 : 4399 personnes ont été vaccinées

Les chiffres restent globalement stables. En 4 jours, la plateforme relève 23 nouveaux cas, toujours 8 hospitalisations dont 2 en service de réanimation. On compte 62 cas actifs contre 74 jeudi dernier.

Un nouveau décès d’une personne atteinte de covid-19 est à noter.

Côté vaccins, 4399 personnes ont reçu les deux doses. Elles étaient 4140 jeudi dernier. 8018 personnes sont en attente de la seconde dose du vaccin. La campagne de vaccination est entrée dans sa phase 2 au début du mois et concerne désormais les 60 ans et plus, les personnes exerçant une profession essentielle à Tahiti et Moorea, et les jeunes dès 18 ans dans les îles.

Les vaccins BioNTech Pfizer, Moderna et AstraZeneca sont désormais autorisés en Europe et en Polynésie également.

La quarantaine a été réduite à 10 jours pour les rares arrivants en Polynésie, voyageant avec un motif impérieux.

Outre les contrôles stricts des nouveaux arrivants et des cas actifs, les autorités recommandent de poursuivre le respect des gestes barrières.

