Covid-19 : 3 décès en 24 heures, 304 hospitalisations en cours

Depuis mercredi, 246 hospitalisations sont en cours hors réanimation (11 de moins que hier). 57 personnes sont toujours en réanimation (3 de plus) dont 45 au CHPF et 12 hors CHPF. On déplore 3 décès ces dernières 24 heures portant le nombre total de personnes décédées depuis le début de l’épidémie à 538. Pour rappel, les chiffres liés aux décès survenus à domicile dus à la Covid ne sont pas encore comptabilisés.

Lors du point presse hebdomadaire de la plateforme Covid, le docteur Ségalin, médecin à la direction de la santé, a déclaré : “On peut dire qu’on a franchi le pic”. Mais les principaux indicateurs restent toujours largement supérieures aux seuils d’alerte.

À ce jour, 122 727 personnes sont complètement vaccinées en Polynésie et 146 117 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.

Pour tenter de freiner l’épidémie, les autorités du Pays et de l’État ont prolongé le couvre-feu et le confinement jusqu’au 19 septembre inclus.

Pour savoir où vous faire dépister et où vous faire vacciner, rendez-vous sur le site de la direction de la Santé.

