Covid-19 : 2 nouveaux décès en Polynésie

En 72 heures, on dénombre 952 nouveaux cas de Covid-19. Au 28 février, 3 175 cas sont actifs au fenua (contre 3 626 le 25 février). Le taux d’incidence est légèrement en baisse, il est de 1 150 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours.

Parmi les 19 personnes hospitalisées pour Covid aigu, 2 personnes sont en réanimation.

Deux décès sont à déplorer en 72 heures.

La couverture vaccinale des 12 ans et plus qui ont un schéma vaccinal complet est toujours de 79,6%. 183 868 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin à ce jour.

Pour rappel, la vaccination pédiatrique est désormais ouverte : il se possible de vacciner les enfants de 5 à 11 ans.

Le 17 février dernier, la direction de la Santé a publié les dernières recommandations d’isolement pour les cas positifs, les cas contact, pour la population et les scolarisés. Aussi, à compter de ce lundi 28 février, le port du masque en extérieur dans l’enceinte des écoles, des CJA et des établissements n’est plus obligatoire. Il l’est en revanche toujours à l’intérieur des locaux.