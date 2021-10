Covid-19 : 2 nouveaux décès en 24h, 55 hospitalisations en cours en Polynésie

55 hospitalisations pour covid sont en cours, dont 17 en réanimation. Deux personnes ont succombé à la covid au cours des dernières 24h, portant à 631 le nombre total de décès.

La couverture vaccinale augmente lentement avec 154 866 personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin. Parmi elles, 146 447 ont un schéma vaccinal complet. Au total, 52,6% de la population totale présente un schéma vaccinal complet, mais la couverture vaccinale des moins de 60 ans reste insuffisante, selon le dernier bulletin épidémiologique.

En raison de la baisse des indicateurs de la crise, le couvre-feu est passé à 21 heures depuis le 27 septembre. L’ensemble de la Polynésie est déconfinée pour la période allant du samedi 9 octobre et jusqu’au dimanche 17 octobre inclus, mais le couvre-feu est maintenu. Le haut-commissaire et le président du Pays ont également annoncé la reprise des manifestations culturelles, l’ouverture des salles de jeux et des cinémas.

Suite aux manifestations contre la loi sur l’obligation vaccinale, Edouard Fritch a annoncé le report de l’application des sanctions au 23 décembre et l’entrée en vigueur du pass sanitaire, très prochainement.

