Covid-19 : 2 décès en 24h, 217 hospitalisations en cours en Polynésie

Depuis jeudi, 167 hospitalisations sont en cours, hors réanimation. 50 personnes sont néanmoins hospitalisées en réanimation. 2 personnes de plus sont décédées des suites de la covid. Au total, 585 décès sont à déplorer. De son côté, la vaccination continue sa progression. 149 789 Polynésiens ont reçu au moins une dose de vaccin et 130 679 d’entre eux ont un schéma vaccinal complet.

En raison de la légère baisse des hospitalisations, les autorités du Pays et de l’État ont annoncé l’allègement progressif des restrictions sanitaires, après quatre semaines de confinement. Ce jeudi, le haut-commissaire Dominique Sorain a confirmé la levée du confinement sur l’ensemble des Iles du Vent et des Iles Sous-le-Vent, avec le maintien du couvre-feu et un confinement partiel le week-end sur Tahiti, Moorea, Raiatea, Huahine et Maupiti. Autre annonce forte : le retour des élèves en salle de classe, maintenu pour le 20 septembre. Les modalités de la rentrée seront précisées dès demain, vendredi.

Pour savoir où vous faire dépister et où vous faire vacciner, rendez-vous sur le site de la direction de la Santé.

