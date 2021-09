Covid-19 : 2 décès en 24h, 137 hospitalisations en cours

Les derniers chiffres du carré épidémiologique font état de 137 hospitalisations en cours, dont 30 en réanimation et 103 covid longs. Deux personnes de plus ont également succombé à la covid. Au total, la Polynésie déplore 608 décès dus au coronavirus.

La campagne de vaccination, bien qu’au ralenti, continue son avancée : on compte 151 840 personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin et 137 763 d’entre elles sont complètement vaccinées, ce qui porte à un peu plus de 49% le taux de Polynésiens vaccinés.

À l’international, 6,03 milliards de doses de vaccin ont été administrées et on estime que 43,9% de la population mondiale a reçu au moins une dose de vaccin anti-covid.

Si l’épidémie est en décroissance globale, la plateforme covid a informé sur l’augmentation du nombre de prises en charge des patients post-covid, ces derniers nécessitant un suivi en terme d’oxygénothérapie.

Ce jeudi, le haut-commissariat a annoncé le maintien des mesures sanitaires en vigueur jusqu’au 3 octobre inclus. Le couvre-feu est retardé d’une heure à partir du lundi 27 septembre. Il débutera dès 21 heures au lieu de 20 heures.

Pour savoir où vous faire dépister et où vous faire vacciner, rendez-vous sur le site de la direction de la Santé.

Retrouvez la courbe de l’évolution de l’épidémie en Polynésie et les chiffres dans le Pacifique en cliquant ICI.