Covid-19 : 144 concentrateurs d’oxygène sont arrivés au fenua

Les concentrateurs d’oxygène ont été commandés en urgence par un prestataire privé, ISIS Medical, pour éviter la pénurie augurée. Pour rappel, en plus des patients habituels non Covid, les entreprises de santé à domicile sont sollicitées par les médecins généralistes afin de soulager le centre hospitalier.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Ces dernières 24 heures, ISIS Medical a installé l’équivalent de trois mois standards de concentrateurs d’oxygène à domicile. “On s’est rendu compte que les 9 mois de stock qu’on avait prévu pour cette vague qu’on est en train de vivre en Polynésie, n’étaient pas suffisants, et donc je me suis rapproché dès mercredi dernier auprès de nos partenaires en métropole pour avoir un impact sur cette commande puisque eux ont des stocks de concentrateurs. Ils ont pu nous en envoyer en urgence. Le pays nous a aidé sur l’acheminement et les facilités de douane pour en disposer le plus rapidement possible puisqu’on va les utiliser dès demain (ce dimanche, NDLR). Sur ces concentrateurs aujourd’hui, on espère pouvoir tenir jusqu’au pic de cette vague épidémique, et si on arrive à tenir jusqu’au pic cela veut dire qu’on aura assez de matériel, et si on a assez de matériel, on saura faire la gestion à domicile de l’oxygène” a indiqué Mahera Arakino, fondateur d’ISIS Medical.