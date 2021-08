Covid-19 : 12 stagiaires du CFPA en renfort à l’hôpital de Taravao

Par demi-journée, deux stagiaires APH viennent en renfort des équipes du prestataire de nettoyage pour désinfecter les zones d’accueil et les zones Covid de l’hôpital.

La direction de l’hôpital, particulièrement satisfaite de ce renfort, a pu procéder à une réorganisation de ses effectifs pour faire face à l’afflux important de cas de Covid sur Taravao.

Au-delà du soutien et des bras apportés, cette action est également une plus-value incontestable dans leur parcours de formation qui s’ajoutera à leur formation théorique et technique, ainsi qu’aux différents stages en entreprises réalisés et faisant partie intégrante du programme.

De nombreux échanges ont lieu entre les stagiaires et les employés de la société sur les termes techniques de leur spécialité, l’appellation des ustensiles de travail et la méthodologie des procédures qu’ils ont appris en formation.

Cette mise en situation réelle des stagiaires volontaires, sous la direction de leur formatrice, leur permet d’acquérir une expérience de terrain.

À la suite de l’examen final prévu à la fin du mois d’août, ces volontaires reviendront en stage à l’hôpital de Taravao durant deux semaines supplémentaires, afin de valider leur cycle de formation.