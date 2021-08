Covid-19 : 10 décès en 24 heures, 185 hospitalisations en cours

L’épidémie due au variant Delta se poursuit sur un mode explosif au fenua, comme l’indiquait déjà en début de semaine dernière dans son bulletin épidémiologique la plateforme Covid. Le virus est présent dans plusieurs îles.

Face à la dégradation de la situation sanitaire, le haut-commissariat a annoncé le retour du couvre-feu de 21 heures à 4 heures du matin, à partir de ce mercredi minuit.

Et le bilan s’alourdit encore aujourd’hui : on dénombre 1 075 nouveaux cas en 24 heures, 185 hospitalisations en cours dont 26 en réanimation (dont 9 au CH de Moorea et 14 au CH de Raiatea), et on déplore 10 décès en 24 heures dont 2 à domicile portant le nombre total de personnes décédées depuis le début de l’épidémie à 176.

Le CHPF est au bord de la saturation. De nouvelles annonces pourraient avoir lieu d’ici la fin de la semaine a annoncé Dominique Sorain, le haut-commissaire, sur le plateau de TNTV hier soir.

