Covid-19 : 1 058 nouveaux cas en 48 heures, une personne en réanimation

Dans son dernier bulletin, la plateforme Covid-19 fait état de 1 058 nouveaux cas Covid+ en 48 heures, dont 15 cas importés et 1 043 locaux. Le variant Omicron, bien plus contagieux, est le responsable de cette flambée épidémique au fenua.

Lors du point presse santé organisé mercredi, Henri-Pierre Mallet, médecin épidémiologiste à la plateforme Covid, indiquait : “La circulation d’Omicron est intense. L’épidémie est en cours et est même très forte. On a un nombre de nouveaux cas confirmés par les tests qui augmente fortement”, en précisant que l’épidémie était “complètement sous évaluée” . En effet, beaucoup de personnes asymptomatiques ne se font pas tester.

Sur les 7 derniers jours, le taux d’incidence est 753/100 000 habitants.

Aussi, parmi les 5 personnes hospitalisées pour Covid aigu, une personne a fait son entrée en réanimation. Depuis le 26 octobre, on ne dénombre toujours aucun décès lié à la Covid 19.

La couverture vaccinale augmente, avec 78,5% des 12 ans et plus qui ont un schéma vaccinal complet. Pour rappel, la vaccination pédiatrique est désormais ouverte : il se possible de vacciner les enfants de 5 à 11 ans ce samedi 5 février.

