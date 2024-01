Coup de balai et coups d’étals au marché de Papeete

Après un grand nettoyage de printemps en début d’année, place aux exposants. Le marché Mapua a Paraita, poumon de l’île en plein coeur Papeete, a réouvert ses portes le 10 janvier dernier. Comme tous les dimanches, les étals regorgent de mets traditionnels, fruits et légumes et autres Pu’a Roti tant convoités.

Les exposants les plus anciens le savent, il faut se battre pour obtenir le meilleur emplacement possible. Les pêcheurs ont profité de la visite ministérielle pour remonter une de leur principale doléance, à savoir des attributions d’étals plus favorables. « Le problème, c’est que tu chemines devant les emplacements du A au P, que tu bascules carrément derrière ensuite, souffle un exposant. À l’arrière, pas de circulation pour les clients. On a du mal à écouler nos marchandises, et on ramène parfois la moitié de nos glacières à Tautira » .

Le marché compte 233 exposants réguliers, auxquels s’ajoute une centaine de vendeurs supplémentaires.