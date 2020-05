Coronavirus : la poste suspendue à la reprise des vols internationaux

Après avoir été en congés pour beaucoup, les 45 employés du centre de traitement ont tous repris le travail depuis l’annonce du déconfinement. Mais la ferveur des jours normaux n’est plus là : l’arrêt des vols internationaux a réduit de plus de 80% l’activité. 15 à 20 tonnes de courriers -dont les colis- sont traités au centre en temps normal.

« C’est difficile de continuer à fonctionner sachant que l’on a très peu d’arrivages. (…) On ne reçoit plus rien de l’international sauf un peu de courrier de manière disparate sur les différents vols cargo ou de continuité territoriale, mais uniquement de métropole. (…) À l’heure actuelle, on ne reçoit toujours rien d’Asie, d’Angleterre, d’Allemagne, d’Espagne… Donc on est vraiment pieds et mains liés au transport international jusqu’à la Polynésie » explique Teihotu Arles, responsable du centre de traitement Fare Rata.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le trafic postal international représente plus de la moitié de l’activité du centre de traitement. N’arrivent au fenua que les colis en provenance de métropole, et ne partent que ceux qui y vont. « Il faut savoir qu’aujourd’hui, sur l’ensemble des sites internet, la destination Polynésie française est fermée, sauf pour la métropole où depuis la semaine dernière, Colissimo, la Poste et Chronopost, ont réinformé l’ensemble de leurs partenaires, de tous les sites web marchands, pour leur dire qu’ils acceptaient de nouveau le courrier à destination de la Polynésie » précise Teihotu Arles.

En attendant la réouverture des vols internationaux, la direction essaie tant bien que mal de trouver des solutions avec leurs partenaires pour acheminer les colis toujours bloqués. « La Nouvelle-Zélande nous a permis d’effectuer une zone de transit pour réceptionner des colis qui arrivent notamment de Grande-Bretagne, du Pays-Bas, et de pays asiatiques etc. (…) Ces sacs de courriers étaient arrivés en Nouvelle-Zélande avant le confinement, et à l’arrêt des liaisons aériennes n’ont pas pu être embarqués pour la Polynésie française. Donc la poste néo-zélandaise a bien voulu se charger du transit de l’ensemble de ces marchandises par voie maritime. Nous travaillons avec différentes sociétés sur le territoire pour récupérer ce courrier puisque le bateau est arrivé en fin de semaine dernière, et on espère pouvoir le traiter le plus rapidement possible, d’ici la fin de la semaine » nous dit le responsable du centre de traitement.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Pour éviter que le personnel ne se décourage face au manque d’activité, le centre a dû se réorganiser : formations du personnel, inventaires ou encore mise à jour des procédures. La reprise des liaisons inter-îles permet également un regain d’activité : « On fonctionne surtout sur nos besoins propres à savoir le courrier polynésien, la lettre domestique, le paquet, et l’échange de marchandises entre les différentes îles ».

Mais la réouverture des vols internationaux ne permettra pas une reprise normale puisqu’elle ne sera que progressive, d’autant que le courrier n’est pas prioritaire sur les vols de continuité territoriale. Il faudra donc faire preuve de patience…