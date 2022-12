Contrôles routiers à Raiatea : 60 véhicules contrôlés et 39 infractions relevées

Jeudi 1er décembre, des opérations de contrôles routiers, coordonnées "Gendarmerie nationale, police municipale", ont été menées conjointement en présence de Guy Fitzer, administrateur des îles du Vent et Sous-le-Vent, entre 14 heures et 16 heures 30, à Raiatea dans les communes de Uturoa et de Taputapuatea.