Contrôles de la Saint-Sylvestre : les professionnels de l’événementiel dans les règles

Si le réveillon du nouvel an est aussi caractérisé par les contrôles routiers et les interventions des forces de l’ordre, 2021 a été bien particulière. Les restaurants, bars et autres établissements organisant des soirées festives avaient pour consigne cette année de contrôler les pass sanitaires. Et chacun a apparemment joué le jeu puisqu'”aucune infraction significative n’a été relevé”, indique le haut-commissaire par voie de communiqué.

Mais la soirée n’a pas pour autant été de tout repos pour les forces de l’ordre : au total, 3 rassemblements festifs majeurs sur la voie publique ont été constatés à Faa’a, Moorea et Mahina, alors que ceux-ci étaient strictement interdits. Une cinquantaine de verbalisations ont d’ailleurs été dressées pour le même motif. Les mutoi sont également intervenus dans le cadre de 17 tapages sonores, 24 demandes d’assistance pour violences intrafamiliales et 16 épisodes de violences sur la voie publique.

Sur les routes aussi, les gendarmes et policiers ont constaté des dégâts : 2 accidents corporels et 1 accident matériel. 30 personnes ont été interpelées pour conduite en état d’ivresse, 2 personnes pour conduite sous l’emprise de stupéfiants et 47 infractions diverses ont été relevées.