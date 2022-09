Contre les violences faites aux femmes, “Apprenons à nous respecter”

En présence de la famille de Linda venue des Raromatai, et de la population, le Conseil des femmes a rendu hommage à la victime et rappeler l’urgence de changer les mentalités quant aux violences intrafamiliales. “Les polynésiens sont éduqués, nous n’avons plus à parler de machisme, c’est la mentalité que nous devons changer”, a rappelé Chantal Galenon, présidente du Conseil des Femmes .

Une chorale chantait tandis qu’un grand cœur composé de bougies posées sur l’herbe était assemblé. “Les victimes, on les soutient aujourd’hui. Plusieurs actions ont été mises en place depuis quelques années […] mais il faut quand même ce changement au niveau des mentalités”, conclut Chantal.

Jean-Christophe Bouissou s’est également exprimé au cours de la cérémonie : “Je ne peux, ici devant cette assemblée, taire cette honte et ce dégout collectif que je ressens tout d’abord comme homme, et que je veux éradiquer en tant que responsable politique.” a déclaré le Vice-président du Pays.

Le Vice-président a également tenu à souligner l’implication de la ministre en charge de la Condition féminine Virginie Bruant, dont il a également porté la parole lors de son intervention.

(Crédit Photo : présidence de la Polynésie française)

La Direction des Solidarités de la Famille et de l’Egalité (DSFE) sous la tutelle du ministère, a mis à disposition les moyens dont elle dispose à Bora-Bora pour assurer à la famille de Linda les aides et les soutiens dont elle a besoin et l’accompagner dans les démarches d’urgences.

Très émue, Naiva-vela, fille de Linda, laisse un message porteur d’espoir : “Dans tous les foyers soyez en paix, avec beaucoup de joie. Soyez heureux”.