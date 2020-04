Continuité pédagogique : don de 10 Go d’Internet et 52 smartphones aux élèves en difficulté de connexion

Vini a offert 10 Go de données à 1 750 familles leur permettant de se connecter à internet. Parmi celles-ci, 250 familles sans ordinateurs seront équipées avec du matériel reconditionné par FACE, issu de dons de particuliers et d’entreprises.

En parallèle, Vini a également offert 52 smartphones afin de déployer des hotspots Wifi pour les familles ne disposant d’aucun équipement.

Lire aussi : Appel aux dons pour l’équipement informatique des élèves polynésiens

Le don de 10Go de crédit internet mobile concerne des familles de jeunes scolarisés dans 61 établissements scolaires de 1er et 2nd degré, à la fois publics et privés, principalement sur Tahiti et Moorea. Ainsi, 902 familles du 1er degré vont bénéficier de ce dispositif, presque 500 familles dans le 2nd degré et environ 80 familles relevant de l’ASH.

Les besoins des familles ont pu être identifiés grâce aux établissements scolaires.