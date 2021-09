Confinement prolongé : la continuité pédagogique subie quelques changements

Les autorités du Pays et de l’Etat ont annoncé ce jeudi la prolongation des restrictions sanitaires en vigueur. Ainsi, les établissements scolaires des premier et second degrés restent clos jusqu’au 19 septembre. Seuls les élèves internes continueront d’être accueillis dans leurs établissements respectifs.

Déjà mis en place depuis le 23 août, la continuité pédagogique reste effective. Quelques nouveautés cependant y sont apportées puisqu’elle se décline sous plusieurs formes :

des livrets d’activités pédagogiques papier fournis par les établissements scolaires ;

des ressources numériques en ligne avec une page web dédiée bilingue ;

des programmes pédagogiques sur les chaînes de télévision ;

un contact direct par téléphone ou en visioconférence deux fois par semaine entre l’élève, sa famille et le professeur des écoles, pour le 1er degré, ou le professeur principal, pour le 2nd degré. “Ce quatrième point est primordial pour garder le lien entre l’élève et son école ou son établissement scolaire”, précise le Pays dans un communiqué.

La semaine de vacances scolaires est maintenue du samedi 11 au dimanche 19 septembre, période pendant laquelle la continuité pédagogique ne sera pas assurée.