Concert Amui no Maui : les artistes et le public récoltent 3 millions pour Hawaii

L’appel à la solidarité a fonctionné. Un peu plus de 700 spectateurs ont pris place dans le grand théâtre, ce samedi soir, pour assister au grand concert Amui no Maui en soutien aux sinistrés de la ville de Lahaina à Hawaii. Les bénéfices de la soirée, ajoutés aux dons dans les urnes et ceux faits en ligne, ont atteint un total de 2 828 000 Fcfp.

Comme le souligne le président du Pays Moetai Brotherson, qui a interprété une chanson sur scène, un lien fort unit les archipels de Polynésie française et Hawaii. À travers les racines et la culture, il était évident pour la grande famille des artistes du fenua de se réunir sur scène pour lever le maximum de fonds.

« Il n’y a pas eu d’hésitation. On a tous reçu un message, on s’est dits qu’on resterait solidaires. En tant qu’artistes, tout ce qu’on peut faire, c’est de se réunir autour de la musique, notre passion » , témoigne la chanteuse de Honohiva Kareen Yu Tsuen.

Le chanteur Eto était de la partie (Crédit Photo : TNTV)

Un concert qui avait un sens bien particulier pour les artistes réunis, et d’autant plus pour le chanteur Tapuari Laughlin qui vit à Hawaii. « C’est une action de coeur. Ce sont nos cousins, et si quelque chose de similaire nous arrivait, les artistes du Pacifique feraient quelque chose. C’est comme une prière » , explique-t-il.

Pendant presque 5 heures, la musique a rassemblé les artistes et le public pour une bonne cause. Les Polynésiens peuvent toujours faire un don sur la plateforme en ligne Ticket-pacific.pf.