Commémoration de la journée nationale de la Résistance

« Aujourd’hui, nous honorons « l’armée des ombres », les héros de la Résistance et les éclaireurs de la liberté. Ceux qui, dans les heures sombres et dans les tourments de l’Occupation, malgré les vents contraires et la répression, ont saisi le flambeau du refus pour le hisser aux côtés de l’étendard de l’honneur ».

Tels sont les mots par lesquels débute le message commémoratif de la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, Geneviève Darrieussecq. Ce jeudi matin, les autorités de l’Etat et du Pays ont rendu hommage aux résistants de la Seconde Guerre Mondiale. La délégation s’est rendue au monument aux morts, avenue Pouvana’a a Oopa.

Une gerbe a été déposé, signe de reconnaissance envers ceux qui « ont œuvré ensemble pour préparer « les jours heureux » et poser les fondations d’une France prête à bâtir le monde d’après. Nous n’oublions pas », termine Geneviève Darrieussecq dans son message.