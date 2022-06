Comité de pilotage de la convention cadre relative au soutien de l’Etat pour le développement de l’agriculture en Polynésie française

La réunion a permis de faire un point sur l’exécution de la convention-cadre 2021 et de dresser un bilan des actions menées par l’Etat et le Pays, tant en matière de contribution financière que de soutien techniqueaux projets et évolutions de ce secteur.

La mise en œuvre du schéma directeur de l’agriculture a permis d’avancer sur la projection à horizon 2030 de ce que sera l’agriculture en Polynésie française.

Par ailleurs, des précisions ont été apportées sur le projet polynésien d’enseignement agricole dont l’objectif est d’orienter le dispositif de formation afin de répondre aux politiques publiques portées par le Pays en matière de développement du secteur primaire agricole et d’éducation de la jeunesse. Ce dispositif concerne 11 établissements publics et privés et plus de 800 élèves.

Enfin, dans la continuité des travaux engagés, l’Etat et le Pays ont défini les axes de travail pour l’année en cours avec notamment :

La mobilisation d’expertises techniques de l’Etat en vue du prochain recensement général agricole, du développement de la filière bois (ONF), de la reconnaissance de l’indication de l’origine des produits polynésiens (INAO) et la participation de la Polynésie française à l’office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM) ;

Le renouvellement du partenariat Etat, Pays et comité polynésien des maisons familiales rurales ;

L’identification de soutiens financiers au projet de transition agro-écologique porté par la Polynésie française.

La secrétaire générale adjointe du Haut-commissariat et le ministre de l’Agriculture ont conjointement salué les efforts réalisés au cours des derniers mois au service des ambitions agricoles du territoire, notamment le renforcement de l’autonomie alimentaire des cinq archipels.