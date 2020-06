Collecte de dons « frauduleuse » : Direct Sud réagit, les représentants se disent « menacés »

Dans un communiqué, l’association polynésienne de protection de l’environnement Te Mana O Te Moana dénonçait ce jeudi matin une collecte de dons à laquelle elle aurait été associée sans son accord. Une collecte menée selon eux par Direct Sud.

La société, présente un peu partout dans le monde, organise des collectes de fonds pour des associations. En Polynésie, elle est représentée par Edith Medouane. Direct Sud a démenti dans un communiqué, collecter des dons au nom de Te Mana O Te Moana. En revanche, Direct Sud explique avoir été employée par WWF France.

Le communiqué de Te Mana O Te Moana a provoqué un déferlement de haine contre Direct Sud et ses représentants : « Avec mon équipe, on a été menacés, on a été insultés. On a reçu des propos racistes. On a été discriminés. (…) Les gens ne savent pas. Les gens ne comprennent pas. Aujourd’hui on est là, en t-shirt vert parce qu’on représente WWF et ceci via Direct Sud qui est notre principal employeur« , explique Edith Medouane.