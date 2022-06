Code de la route : une réforme pour les engins électriques

Les vélos électriques ont fait leur apparition il y a un plus de deux ans sur les routes du fenua. Pratiques, peu coûteux et pouvant atteindre des pointes à 45 km/h, ils ont rencontré un franc succès auprès de la population. N’étant pas soumis au code de la route, les conduites dangereuses et les comportements irresponsables se multiplient. Un arrêté a enfin été pris pour encadrer les propriétaires de ce type d’engin. Le code de la route de la Polynésie a été modifié : deux nouvelles catégories de véhicules à savoir les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) et les vélomoteurs ainsi que l’évolution de la catégorie des cyclomoteurs prenant en compte des nouveaux engins électriques.

Les conducteurs de cyclomoteurs électriques (engins électriques dont la vitesse dépasse 25 km/h sans excéder 45 km/h) devront être âgés au minimum de 16 ans et devront être détenteurs du Brevet de sécurité routière pour circuler. Les engins devront être immatriculés et assurés.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Dès l’entrée en vigueur du texte, le port du casque cycle devient obligatoire pour tous les conducteurs et tous les passagers de cycles à pédalages assistés (VAE), d’EDPM et de vélomoteurs. Les cyclomoteurs électriques sont soumis au port du casque moto homologué ou au port du casque doté de la certification NTA 8776. Le port du casque cycle restera fortement recommandé pour les conducteurs de cycle exclusivement propulsé par l’énergie musculaire.

Afin de faciliter l’appropriation de ce nouveau cadre réglementaire, une campagne de communication accompagnera la population pendant plus d’un mois afin d’expliquer en détail les grands changements liés à cette réforme. Une seconde campagne dédiée à la lutte contre les mauvais comportements débutera au quatrième trimestre 2022.

Enfin, une phase transitoire de 24 mois est prévue pour permettre aux usagers détenteurs de ces engins avant la réforme de disposer du temps nécessaire pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.