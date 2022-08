Cluster maritime : état des lieux et plan d’action

Le cluster maritime a tenu un conseil d’administration mercredi matin à Papeete. Le premier depuis son renouvellement en juin dernier au cours duquel Tuanua Degage avait été réélu président pour deux ans. Force de proposition pour l’économie bleue du Pays, le cluster maritime travaille en partenariat avec des acteurs du privé et du public sur tous les projets transversaux et structurants susceptibles d’être mis sur pied dans le Pays. Les membres de l’association ont fait un point financier, évoqué les derniers faits marquants du secteur maritime local. Ils ont aussi discuté du plan d’action 2022-2023 et des grands rendez-vous à venir.