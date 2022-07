Clap de fin pour la 30ème édition de la Saga

Hisser les voiles, s’exercer au paddle, au kayak ou encore faire une escapade en bateau pour la dernière fois : pour les jeunes de la Saga et les moniteurs, chaque instant est précieux et chargé d’émotions et les souvenirs plein la tête. À l’atelier dessin et écriture, les ados remercient l’équipe de la Saga, les donateurs et leurs familles d’accueil.

La Saga est aussi un moyen de provoquer le changement chez les jeunes en souffrance ou en voie de délinquance. Les éducateurs spécialisés les observent autrement et leurs offrent une nouvelle vision du monde.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Philippe Bourlier est déjà sur le départ. Le moniteur de voile avoue avoir passé des vacances chamboulées par les aléas du temps : la forte houle s’est invitée à la Saga. Une parenthèse vite oubliée en présence de la délégation de Miss Tahiti et des donateurs. La 30ème édition de la Saga se clôture ainsi en beauté.

Rendez-vous en décembre pour d’autres aventures sur le plan d’eau de Arue cette fois.