Circulation entre Tahiti et les îles : bientôt un nouveau dispositif

Tous les archipels sont concernés par cette nouvelle vague de Covid. Les contaminations ont toutes comme point commun d’avoir été diffusées à partir de Tahiti.

Le contrôle sanitaire de la situation des passagers voyageant de Tahiti vers les îles doit pouvoir entrer en vigueur dans les plus brefs délais.

Un groupe de travail entre l’État, les ministères du Pays concernés, Air Tahiti et ADT, s’est réuni jeudi 12 août après-midi et a dégagé deux principes dont le détail sera décliné dans les tous prochains jours :

– d’une part, la libre circulation pour les personnes vaccinés ;

– d’autre part, pour les non-vaccinés, la circulation sera soumise à motifs impérieux (professionnel, familial ou de santé) et à production d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement.

Cette réunion a permis de définir une approche commune et partagée entre tous les participants afin de mettre en œuvre le dispositif au plus tard avant la fin de la semaine prochaine.

Actuellement, la circulation entre Tahiti et les îles peut se faire librement. Néanmoins, dans ce contexte d’intense circulation du virus, les voyageurs sont appelés à la plus grande prudence lors de leur déplacement et au strict respect des gestes barrières.