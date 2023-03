Cinéma : la Polynésie séduit les productions étrangères, le casting de Waltzing With Brando a débuté

Le script a été dévoilé. Le casting du film Waltzing With Brando a débuté. Son réalisateur, Bill Fishman, recherche une trentaine de Polynésiens et Polynésiennes pour des personnages de seconds rôles.

Film in Tahiti est en charge de la production exécutive pour accompagner l’équipe américaine. La société polynésienne travaille pour la 3e fois sur un long métrage. Le tournage de ce film indépendant est prévu au mois de mai. “On se professionnalise de plus en plus sur Tahiti, note Laurent Jacquemin, producteur exécutif. On a de plus en plus de techniciens qui sont capables d’accueillir les équipes, de travailler, de renforcer les équipes étrangères. Donc les équipes étrangères viennent de plus en plus légères parce qu’elles savent qu’il y a du matériel, parce qu’elles savent qu’il y a des comédiens, des techniciens… Donc ça leur coûte moins cher aussi de venir. Nous, ça nous fait un revenu. Economiquement, c’est vraiment intéressant pour le Pays de développer ce secteur.”

Madeleine Taputu n’en est pas à sa première expérience devant les caméras. Elle a participé il y a deux ans au film Pacifiction d’Albert serra, plusieurs fois récompensé. “C’est sûr que c’est beaucoup de texte. Ça dépend du rôle aussi. Quand ce sont des rôles principaux c’est beaucoup de texte, quand c’est de la figuration il y en a moins. Je pense que c’est aussi s’amuser. C’est de la comédie et puis voilà, j’aime ça.”

Les repérages débutent. Le scénario se base sur les mémoires de Bernard Judge l’architecte qui travaillait avec Marlon Brando dans les années 70. Ensemble, ils ont imaginé un hôtel tout en mettant l’accent sur l’environnement. Bill Fishman est le réalisateur du film : “J’ai toujours voulu tourner le fillm ici à Tahiti, pour rendre hommage à l’île. Elle est un personnage dans le film. Marlon evoque des avancées technologiques en matiere d’environnement dont il pensait déjà dans les années 70.

Tous les acteurs sont tahitiens, de polynésie française, et j’ai pas besoin d’aller à Porto rico pour que les personnages nous fassent penser qu’on est ici”

Pour se replonger dans cette période de l’histoire, Bill et son équipe visitent différents lieux. Manu de Shoenburg est responsable des décors : “Nous on nous présente un scenario. Ça se passe à l’époque où Marlon Brando était là. La difficulté c’est de trouver l’architecture, les lieux, les véhicules, les personnes. Et ça, ça fait partie du travail de préparation tout comme la recherche de financement.”

Le tournage aura lieu à Tahiti, Moorea et Tetiaroa. Parmi les 6 acteurs américains à l’affiche, c’est Billy Zaine qui a été choisi pour interpréter le rôle de Marlon Brando.