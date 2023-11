« Chrysalide » , une exposition haute en couleurs à la Maison de la Culture

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Stéphanie a toujours peint. « Je m’amusais à faire du porte à porte pour vendre mes tableaux quand j’avais 15 ans. J’ai toujours adoré ça« , se souvient-elle. Née en Afrique, passée par le sud de la France le temps de poursuivre un cursus d’ingénieur, elle ne s’est jamais éloignée bien loin de la peinture, qui remplit un rôle cathartique chez elle.

Installée depuis près de 30 ans en Polynésie, elle s’inspire de ses personnages et légendes dans des tableaux hauts en couleur. « Au niveau des couleurs, de la lumière, ce que je fais ‘flashe’, sourit-elle. C’est presque une osmose. C’est là où je me sens bien, ressourcée« . Son apaisement personnel résonne dans ses compositions, qui mettent en scène des instants de vie et transformations, donnant son nom à l’exposition « Chrysalide ! » , organisée du 14 au 18 novembre à la Maison de la Culture de Tahiti.

À chaque tableau son histoire et sa promesse de renaissance. Certains sont accompagnés de textes et de poèmes écrits par la peintre. « Je suis dans une dynamique d’équilibre, qui va passer dans les visages et expressions des personnages » , décrit-elle. À travers ses collages et l’utilisation d’une certaine diversité des matériaux, l’artiste exprime une continuité dans ses tableaux, un fil rouge qui traduit ses états du moment. « C’est comme une quête. Il y a peut-être une dimension spirituelle dans ce que j’écris et ce que je peins« , décrit-elle.

« Je peux être stakhanoviste. J’ai parfois des impulsions où j’ai besoin de créer »

Si les tableaux partent souvent d’une impulsion bien personnelle et pas nécessairement construite, Stéphanie met un point d’honneur à aller au bout de chaque œuvre. Un processus créatif dans lequel elle aime se replonger en échangeant avec le public. « Je crois que c’est comme pour tous les artistes. Les fois où j’ai voulu créer pour créer, ça ne marche pas, je ne suis pas contente de mon travail« , résume-t-elle. Je peux être stakhanoviste. J’ai parfois des impulsions où j’ai besoin de créer » .

Un certain nombre des tableaux choisis pour l’exposition utilisent le tissu, ce qui n’est pas sans poser de nouvelles difficultés de réalisation et d’intégration dans ses compositions. Une évolution des techniques liée au thème de la chrysalide, et qui enrichit sa palette. « Le fil conducteur, c’est le mélange de matières. Enlever, rajouter, et toujours rechercher une forme d’harmonie, en lien avec les éléments » , conclut Stéphanie.

Informations pratiques :



Dates : Du 14 au 18 novembre



Lieu : Maison de la Culture de Tahiti



Public : Ouvert à tous, de 9h à 17h et le samedi de 9h à 12h



Vernissage le mardi 14 à 18h. Plus de détails ICI.



Le site Internet de l’artiste ICI, et sa page Facebook ICI