Christelle Lehartel en visite au lycée hôtelier Paul Augier et au centre de formation d’apprentis de Nice

COMMUNIQUÉ - En métropole actuellement, la ministre de l'Éducation et de la Modernisation de l'Administration, en charge du Numérique, Christelle Lehartel, a visité ce vendredi, le lycée hôtelier Paul Augier, le campus des métiers et des qualifications d'excellence (CMQE) "tourisme international Hôtellerie région Sud Provence Alpes Côté d'Azur" et le centre de formation d'apprentis (CFA) de Nice.