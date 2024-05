CHPF : le conseil de l’ordre des médecins s’insurge contre les propos de l’élue Sylvana Tiatoa

Le 24 mai, lors d’une séance à l’assemblée, l’élue Tavini Sylvana Tiatoa, s’est exprimée sur la situation du CHPF. S’appuyant selon elle sur les propos d’un médecin tenus « il y a deux ans au cours d’une réunion » à Pirae, elle a estimé que « le problème de la politique sanitaire de notre pays, c’est parce que, depuis tout temps, on ne s’est jamais préoccupés de la culture de ce peuple, de l’identité de ce peuple. Les Polynésiens ont été soignés comme s’il s’agissait d’Européens et cela s’est senti dans les moyens de soigner la population. Aujourd’hui, aucun médicament ne soigne vraiment les personnes. Les traitements qui sont faits aujourd’hui, ce n’est pas pour soigner, mais pour soulager les souffrances du peuple. Et c’est pour cela que chaque année l’hôpital est toujours déficitaire. »

Pour la représentante, « ces fonds que nous mettons dans le fonctionnement du CHPF ne servent à rien puisqu’il y a autant sinon plus de personnes qui meurent. Il serait peut-être temps de se demander si notre politique sanitaire est au point. On rappelle souvent qu’il faut créer des emplois au CHPF comme si les maladies que rencontrent notre peuple sont dues à un manque d’effectif à l’hôpital ».

Des propos qui ont vivement fait réagir l’ordre des médecins du fenua. Les professionnels de santé estiment que la représentante a tenu « des propos racistes, indignes, insultants et surtout d’une incohérence étonnante. Comment peut-on tenir des propos mensongers vis à vis du corps médical de l’hôpital et de tous les soignants en général ? Comment peut-on croire qu’il faille donner des traitements médicaux différents selon l’appartenance ethnique ? Comment peut-on croire que des

médicaments peuvent transformer les Polynésiens en Popaa ? Comment peut-on croire que les médecins en Polynésie ne soignent pas ou n’arrivent pas à soigner les malades ? Comment peut-on dire ces choses sans avoir honte ? », s’insurgent les soignants. « Ces propos reflètent une méconnaissance et une ignorance de la réalité du travail réalisée tous les jours au service de la population polynésienne par les médecins, infirmières, sage femme et par tous les soignants. »

Interrogé sur notre plateau, le ministre de la Santé a répondu de manière détournée. Sans dire s’il cautionnait les propos de la représentante, Cédric Mercadal a estimé qu’il « faut faire quelque chose » pour la santé des Polynésiens. « Il y a de plus en plus de malades en Polynésie parce qu’il y a un état de santé de notre population qui est terrible. Un vieillissement de la population d’un côté et une mauvaise alimentation de l’autre. Il faut dire les choses. 74% de nos Polynésiens sont en surpoids. Il faut faire quelque chose. On va prendre des lois qui seront contre les produits toxiques pour favoriser la meilleure alimentation aussi. Mais on va prendre aussi des dispositions relatives à la santé primaire, c’est-à-dire à la promotion de la santé. Ce qu’on a fait avec les dentistes il y a quelques années, on va le faire de manière généralisée pour inciter les gens à faire plus de sport, plus d’activités physiques, prendre en main, faire en sorte que leur santé soit au cœur de leur vie quotidienne. »

L’intervention de Sylvana Tiatoa est à revoir à partir de 5mn50