Cérémonie d’hommage aux Justes de France pour les 80 ans de la rafle du Vél d’Hiv

M. Guy FITZER, Administrateur, chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, représentant le Haut-commissaire de la République, a présidé ce matin la cérémonie à l’occasion de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux “Justes” de France, au Monument aux Morts de Papeete, avenue Pouvana’a a Oopa.



À ses côtés, étaient présents : M. Jacques RAYNALD, ministre de la santé, représentant le Président de la Polynésie française, Mme Sylvana PUHETINI, vice-présidente de l’Assemblée de la Polynésie française, M. Marcelino TEATA, 7ème adjoint au maire de Papeete et le médecin chef Franck MAY, représentant l’Amiral COMSUP.